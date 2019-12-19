Материалы в отношении экс-губернатора Дубровского направлены на дополнительную проверку

Материалы в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о возможном злоупотреблении им должностными полномочиями направлены в Главное управление экономической безопасности и противодействии коррупции МВД России для организации дополнительной проверки. Об этом говорится в ответе Следственного департамента МВД России на обращение Центра антикоррупционной политики "Яблока", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в октябре адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы другого экс-главы Челябинской области Михаила Юревича, сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Дубровского по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ). Существование уголовного дела позже подтвердил глава ФАС Игорь Артемьев. Борис Дубровский назвал новость о возбуждении уголовного дела по материалам проверки ФАС "фейком". Через несколько дней адвокат экс-губернатора сообщил, что следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела в отношении Дубровского.

В конце октября директор Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко" Алексей Карнаухов обратился в Генеральную прокуратуру с требованием отменить отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Дубровского. В ЦАП считают, что дело было закрыто незаконно, и настаивают, что генпрокурор должен направить материалы на новое рассмотрение и взять дело под свой контроль.

В ЦАП считают, что дополнительная проверка означает, что МВД повторно изучит все материалы возможного участия Дубровского в картеле.

"Окружение экс-губернатора спекулирует темой заказного характера антимонопольного расследования. Но ФАС собрала большой массив доказательств о причастности Бориса Дубровского к картелю. Мы не оставим нарушения без ответа и доведем эту "историю" до логического финала. За четыре года конкурентная среда в сфере дорожного строительства Челябинской области была фактически уничтожена. Виновные должны понести наказание и возместить бюджету ущерб", - подчеркнул лидер челябинского отделения "Яблока" Ярослав Щербаков.

Добавим, что на этой неделе Арбитражный суд Москвы отменил решение ФАС о сговоре дорожников и экс-губернатора Челябинской области.