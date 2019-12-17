Не сговаривался? В арбитраже отменили решение ФАС о сговоре дорожников и экс-губернатора Челябинской области

16 декабря поздно вечером в Арбитражном суде Москвы вынесено решение по иску АО "Южуралмост" против Федеральной антимонопольной службы.

16 декабря в суде рассматривался иск руководителей "Южуралмоста" к ФАС России, решением которой от 18 марта текущего года был признан факт антиконкурентного соглашения на дорожных работах в Челябинской области. Именно факт сговора между руководителями АО "Южуралмоста", чиновниками министерства дорожного строительства Челябинской области и экс-губернатором Борисом Дубровским и оспаривали 16 декабря в суде. При этом изначально иск против решения ФАС о сговоре был подан еще летом 2019 года именно бывшим главой региона Дубровским, но после поступления аналогичного иска от компании "Южуралмост" они были объединены в одно дело, а претензии экс-губернатор заявлял теперь уже как третье лицо в процессе.

Очевидно, что в ФАС России так или иначе теперь должны дождаться мотивировочной части решения (на изготовление документа отводится обычно 10-дневный срок), после чего будет принято решение о перспективах продолжения судебных процессов.

Мы уже рассказывали о ситуации с иском дорожников и экс-губернатора Бориса Дубровского к ФАС, об арестах и задержаниях бывших чиновников в Челябинске. Ранее появлялась информация о возбуждении уголовного дела против Дубровского, однако позже в следствии заявили, что постановление было отменено.