03 Октября 2020
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Борис Дубровский, ремонт дорог (2019) | Фото: gubernator74.ru

Не сговаривался? В арбитраже отменили решение ФАС о сговоре дорожников и экс-губернатора Челябинской области

16 декабря поздно вечером в Арбитражном суде Москвы вынесено решение по иску АО "Южуралмост" против Федеральной антимонопольной службы.

16 декабря в суде рассматривался иск руководителей "Южуралмоста" к ФАС России, решением которой от 18 марта текущего года был признан факт антиконкурентного соглашения на дорожных работах в Челябинской области. Именно факт сговора между руководителями АО "Южуралмоста", чиновниками министерства дорожного строительства Челябинской области и экс-губернатором Борисом Дубровским и оспаривали 16 декабря в суде. При этом изначально иск против решения ФАС о сговоре был подан еще летом 2019 года именно бывшим главой региона Дубровским, но после поступления аналогичного иска от компании "Южуралмост" они были объединены в одно дело, а претензии экс-губернатор заявлял теперь уже как третье лицо в процессе.

Очевидно, что в ФАС России так или иначе теперь должны дождаться мотивировочной части решения (на изготовление документа отводится обычно 10-дневный срок), после чего будет принято решение о перспективах продолжения судебных процессов.

Мы уже рассказывали о ситуации с иском дорожников и экс-губернатора Бориса Дубровского к ФАС, об арестах и задержаниях бывших чиновников в Челябинске. Ранее появлялась информация о возбуждении уголовного дела против Дубровского, однако позже в следствии заявили, что постановление было отменено.

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Не сговаривался? В арбитраже отменили решение ФАС о сговоре дорожников и экс-губернатора Челябинской области

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Теги: Арбитражный суд Москвы, ФАС России, АО Южуралмост, Борис Дубровский, сговор



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