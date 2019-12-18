"Динамо" подписало контракт с вратарём Яшиным

Футбольный клуб "Динамо" подписал ряд соглашений с перспективными игроками клубной системы. Одним из них стал Михаил, однофамилец легенды клуба Льва Яшина, также выступающий на позиции вратаря.

"Понимаю, что я вратарь в "Динамо" с фамилией Яшин – это накладывает большую ответственность, но и держит в тонусе", – отметил молодой игрок в комментарии пресс-службе клуба.

Михаил 2002 года рождения заключил свой первый профессиональный контракт с "Динамо". Отмечается, что игрок является воспитанником академии имени Л.И. Яшина и заявлен за команду в Юношеской Футбольной Лиге (ЮФЛ).

"Жаль, что не так много видео с Яшиным в игре, но из того, что есть, многое посмотрел и подметил для себя интересное. Может, не скромно прозвучит, но тоже хочется стать великим футболистом. Посмотрим, получится ли. Буду стараться", – добавил молодой футболист.