Центробанк может лишиться контрольного пакета акций Сбербанка

Контрольный пакет акций - 50% плюс одна акция, которым государство владеет в уставном капитале Сбербанка через Банк России, может быть передан другой государственной структуре.

Данный вопрос обсуждается в кабмине РФ. На баланс какой госструктуры может быть передан пакет в крупнейшем банке страны и в какой форме - не сообщается.

Рассматривать схемы передачи акций чиновники начали в сентябре, а в начале этой недели обсуждения перешли на уровень правительства, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Сбербанк в ближайшие месяцы может продать активы Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) - крупнейшего независимого нефтеперерабатывающего завода в России, построенного с нуля в Тюменской области, который, в настоящий момент, находится в процедуре банкротства на этапе наблюдения.

Реализация активов должника возможна при переходе в следующую стадию банкротства - в конкурсном производстве. Это произойдет в том случае, если большинство кредиторов поддержит решение о начале конкурсного производства, а арбитражный суд утвердит это решение.

Произойти это, по информации банка, может в ближайшие месяцы.