В правительстве подтвердили обсуждение смены акционера Сбербанка

Российское правительство действительно рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой государственной структуре.

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Это связано с тем, что Сбербанк планирует выплатить дивиденды в половину прибыли.

Силуанов отметил, что "решений пока никаких нет". По словам министра, к данному вопросу "вернемся в следующем году, может, какие-то предложения будут", сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, контрольный пакет акций - 50% плюс одна акция, которым государство владеет в уставном капитале Сбербанка через Банк России, может быть передан другой государственной структуре.

Данный вопрос обсуждается в кабмине РФ. На баланс какой госструктуры может быть передан пакет в крупнейшем банке страны и в какой форме - не сообщается.

Рассматривать схемы передачи акций чиновники начали в сентябре.