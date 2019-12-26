Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк

Смена акционера Сбербанка, который находится под контролем Банка России, возможна, но речь может идти только о продаже пакета правительству, а о не его передаче, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Переговоры идут, решение окончательное не принято", - отметила она. Сейчас у Банка России 50% плюс 1 голосующая акция Сбербанка, остальные – в свободном обращении.

Сбербанк может быть куплен на деньги из фонда национального благосостояния. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, это может произойти в первой половине 2020 года, сообщают "Ведомости".

Российское правительство действительно рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой государственной структуре.

Об этом ранее сообщил министр финансов Антон Силуанов. Это связано с тем, что Сбербанк планирует выплатить дивиденды в половину прибыли.

Силуанов отметил, что "решений пока никаких нет". По словам министра, к данному вопросу "вернемся в следующем году, может, какие-то предложения будут".