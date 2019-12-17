03 Октября 2020
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Мусорный полигон возле аэродрома Нижневартовск (2019) | Фото: МОО Зеленый фронт

Владимирская область не будет принимать мусор из других регионов

Власти Владимирской области не будут принимать на своих полигонах мусор из Московской и других областей.

Как следует из сообщения администрации региона, по распоряжению губернатора Владимира Сипягина в скорректированной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми, не предусмотрен ввоз на территорию области мусора из каких-либо других регионов, в том числе соседних.

Любое иное взаимодействие по этому вопросу возможно только в рамках дополнительных соглашений, которых в настоящее время нет, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, московские власти утвердили список регионов, в которые с 2020 по 2029 годы будет вывозиться столичный мусор. Проект новой территориальной схемы обращения с отходами в городе опубликован на сайте мэрии Москвы.

В проекте территориальной схемы указано три региона, куда будет направляться большая часть московского мусора (около 58 млн т).

Столичный мусор будут сортировать и размещать на 11 комплексах переработки отходов в Московской области, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино. Сейчас построено лишь четыре таких комплекса. С 2022 года мусор из Москвы повезут на четыре мусоросжигательных завода — в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске. Власти Москвы согласовали с Московской областью объем вывоза московских отходов — это 3,4 млн т в год с 2020 года. Таким образом, за десять лет в область будет вывезено около 34 млн т.

В проекте территориальной схемы указано, что отходы с территории четырех административных округов Москвы (Центрального, Восточного, Северо-Восточного и Северного) будут вывозиться на "объекты во Владимирской области".

В территориальной схеме нет скандального проекта "Шиес" в Архангельской области. Но столичный чиновник, знакомый с процессом подготовки документа, сказал РБК, что это не означает, будто Москва отказалась от планов вывозить туда мусор. "Если строительство объекта все-таки согласуют, схему можно будет скорректировать. Но сейчас включение Шиеса в территориальную схему могло бы повлиять на усиление общественных протестов", — объяснил он.

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Владимирская область не будет принимать мусор из других регионов

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Теги: мусор, Владимирская область,



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