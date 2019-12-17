03 Октября 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва
Игорь Лебедев (2013) | Фото:

Сын Жириновского про московский мусор: "Это какой-то апофеоз цинизма и пофигизма!"

Заместитель председателя Госдумы 47-летний Игорь Лебедев жестко раскритиковал планы правительства Москвы по вывозу столичного мусора в соседние регионы. Лебедев в своем "Живом журнале" не исключил массовые беспорядки, если власть не станет говорить с людьми на местах и не станет договариваться с жителями, передает корреспондент Накануне.RU.

"Послушайте, это какой-то апофеоз цинизма и пофигизма. Не Москва должна решать, куда ей по-барски отправить свой мусор. Регионы должны назвать цену, за которую они готовы принять столичные отходы, и провести как минимум опрос, а как максимум - референдум среди жителей, устраивает ли их эта сумма. Если же мусор будут вывозить без согласования с жителями, то вероятность массовых беспорядков будет не просто большой, она будет стопроцентной", - написал в ЖЖ вице-спикер.

Ранее правительством Москвы была анонсирована новая территориальная схема по обращению с отходами, миллионы тонн столичного мусора до 2029 года будут поступать на сортировку и захоронение на полигоны в Московской, Калужской и Владимирской областях. Объемы вывоза мусора на заявленные площадки за десятилетие – от 1,5 до 9 млн тонн отходов. При этом инфраструктура так называемых "экотехнопарков" во многих местах все еще либо не готова, либо только начинает строиться. Власти Владимирской области вообще заявили о том, что… не будут принимать мусор из Москвы для переработки и сортировки. Этот пункт значился в предвыборной программе губернатора Владимира Сипягина, представителя партии ЛДПР.

В 2018 и 2019 гг. в ряде регионов люди уже выходили с протестами против "мусорной реформы", на днях силовики разогнали лагерь активистов под Казанью, однако, люди не готовы мириться с ситуацией.

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Сын Жириновского про московский мусор: "Это какой-то апофеоз цинизма и пофигизма!"

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Теги: Игорь Лебедев, Владимир Сипягин, Госдума, мусорные протесты



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