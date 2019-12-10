Минприроды предупредило регионы об угрозе мусорного коллапса

Минприроды предлагает обязать бюджетные учреждения покрыть долги за вывоз мусора. Это позволит избежать мусорного коллапса, который угрожает ряду регионов.

В письме, подписанном главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, говорится, что в ряде субъектов РФ возникла критическая ситуация. Фиксируется существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям, передает РИА "Новости".

Велик риск банкротства региональных операторов, а собираемость платежей за ТКО с юрлиц не удается повысить более чем на 70%. В связи с этим Минприроды предлагает развернуть информационную кампанию по повышению собираемости платежей, обязать бюджетные учреждения покрыть долги, а также привести в порядок контейнерные площадки. Не исключена и возможность компенсации региональным операторам и переоценка нормативов накопления ТКО.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Минприроды РФ назвали 16 регионов, которые находятся в зоне риска прекращения оказания услуги по вывозу мусора из-за некачественной работы регоператоров по обращению с ТКО. В этот список вошла и Челябинская область.