Минприроды предупредило регионы об угрозе мусорного коллапса

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область В России
мусор, помойка, Челябинск (2018) | Фото: Накануне.RU

Минприроды предупредило регионы об угрозе мусорного коллапса

Минприроды предлагает обязать бюджетные учреждения покрыть долги за вывоз мусора. Это позволит избежать мусорного коллапса, который угрожает ряду регионов.

В письме, подписанном главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, говорится, что в ряде субъектов РФ возникла критическая ситуация. Фиксируется существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям, передает РИА "Новости".

Велик риск банкротства региональных операторов, а собираемость платежей за ТКО с юрлиц не удается повысить более чем на 70%. В связи с этим Минприроды предлагает развернуть информационную кампанию по повышению собираемости платежей, обязать бюджетные учреждения покрыть долги, а также привести в порядок контейнерные площадки. Не исключена и возможность компенсации региональным операторам и переоценка нормативов накопления ТКО.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Минприроды РФ назвали 16 регионов, которые находятся в зоне риска прекращения оказания услуги по вывозу мусора из-за некачественной работы регоператоров по обращению с ТКО. В этот список вошла и Челябинская область.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Минприроды предупредило регионы об угрозе мусорного коллапса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мусор, вывоз мусора, мусорный коллапс, Минприроды, Дмитрий Кобылкин, регоператор,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 17.12.2019 13:02 Мск Сын Жириновского про московский мусор: "Это какой-то апофеоз цинизма и пофигизма!"
Ранее 17.12.2019 02:07 Мск Владимирская область не будет принимать мусор из других регионов
Ранее 16.12.2019 07:15 Мск Московские власти определили регионы, куда будет вывозиться столичный мусор в ближайшие десять лет

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети