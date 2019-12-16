02 Октября 2020
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митинг против расширения Северного мусорного полигона (2019) | Фото: Эдуард Мансуров Facebook

Московские власти определили регионы, куда будет вывозиться столичный мусор в ближайшие десять лет

Московские власти утвердили список регионов, в которые с 2020 по 2029 годы будет вывозиться столичный мусор. Проект новой территориальной схемы обращения с отходами в городе опубликован на сайте мэрии Москвы, передает РБК.
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В проекте территориальной схемы указано три региона, куда будет направляться большая часть московского мусора (около 58 млн т).

Столичный мусор будут сортировать и размещать на 11 комплексах переработки отходов в Московской области, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино. Сейчас построено лишь четыре таких комплекса. С 2022 года мусор из Москвы повезут на четыре мусоросжигательных завода — в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске. Власти Москвы согласовали с Московской областью объем вывоза московских отходов — это 3,4 млн т в год с 2020 года. Таким образом, за десять лет в область будет вывезено около 34 млн т.

В Калужскую область планируется вывоз 1,56 млн т отходов из Москвы в год, за десять лет — около 15 млн т. Большая часть отходов поедет в экотехнопарк около деревни Михали, построенный на деньги комплекса городского хозяйства столицы (в связи с этим имели место массовые протесты жителей региона).

В проекте территориальной схемы указано, что отходы с территории четырех административных округов Москвы (Центрального, Восточного, Северо-Восточного и Северного) будут вывозиться на "объекты во Владимирской области". Москва планирует захоранивать во Владимирской области 666 тыс. т мусора уже в 2020 году, говорится в документе. А с 2021 года — почти до 1 млн т. Всего же за десять лет планируется вывезти в этот регион около 9 млн т московского мусора.

В территориальной схеме нет скандального проекта "Шиес" в Архангельской области. Но столичный чиновник, знакомый с процессом подготовки документа, сказал РБК, что это не означает, будто Москва отказалась от планов вывозить туда мусор. "Если строительство объекта все-таки согласуют, схему можно будет скорректировать. Но сейчас включение Шиеса в территориальную схему могло бы повлиять на усиление общественных протестов", — объяснил он.

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Московские власти определили регионы, куда будет вывозиться столичный мусор в ближайшие десять лет

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Теги: мусор, утилизация, москва, шиес, мусорный полигон, тбо



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