02 Октября 2020
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врачи, больница, регистратура (2019) | Фото:Накануне.RU

Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей – 79 тысяч. Ей не поверили

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что сейчас средняя зарплата врачей по России составляет 79 тыс. руб. Об этом она заявила, выступая на заседании Совета законодателей РФ, передает корреспондент Накануне.RU.
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По словам Скворцовой, по инициативе министерства регионы должны разрабатывать меры поддержки выпускников медвузов, в первую очередь речь идет об обеспечении жильем. Также она заверила, что поступающие на работу в медучреждения молодые специалисты должны получать не менее 55% от средней зарплаты медработника по своему региону. Таким образом, по мнению Скворцовой, не должно существовать молодых сотрудников, получающих 16 тыс. руб. в месяц (эту цифру привел спикер Госдумы Вячеслав Володин).

Володин возразил Скворцовой, что в реальности средних зарплат в 79 тыс. по стране нет. "Давайте уберем Москву, Санкт-Петербург, ЯНАО, Чукотку… В Костромской области какая средняя зарплата у врачей? Нет там 79 тысяч, там и 70-ти, и 60-ти близко нет! Порядка 26-28 тысяч рублей средняя зарплата", - заявил спикер нижней палаты парламента. Он также указал на большой разрыв в зарплатах между обычными медработниками и представителями руководящего звена вроде главврача.

Скворцова возразила, что Минтруда лимитирует разрыв между окладами врача и руководящего состава как 1 к 8 (то есть зарплата главврача может быть как восемь средних зарплат его подчиненных). Но в целом по регионам этот разрыв составляет не более 1 к 4. При этом она не стала отрицать, что в ряде регионов правило не соблюдается. Тогда Володин предложил вообще вывести за статистику зарплату главврача и его замов, а также "любимых уборщиц, которые иногда получают больше рядового врача".

По словам спикера Госдумы, до марта профильный комитет ГД создаст карту районных больниц России, в которых кадровый дефицит составляет 40% и более и передаст ее в Министерство здравоохранения.

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Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей – 79 тысяч. Ей не поверили

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Теги: вероника скворцова, министерство здравоохранения, зарплаты врачей, средняя зарплата, молодые специалисты, вячеслав володин



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