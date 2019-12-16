Минздрав и ФАС смогут снижать цены на лекарства

Минздрав и ФАС получат полномочия самостоятельно пересматривать и снижать цены на лекарства. Это произойдет уже в 2020 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Кроме того, согласно новому постановлению правительства, из-под обязательной перерегистрации цен будут выведены дешевые препараты стоимостью до ста рублей, вакцины и наркотические и психотропные препараты, произведенные в странах ЕАЭС.

Также впервые вводится порядок госрегистрации цен на лекарственные препараты в детских формах, передаетРИА Новости.

Ранее в Госдуму был внесен проект об установлении предельного уровня расходов россиян на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. В том случае, если на назначенные врачом лекарства гражданин тратит больше 10% дохода, государство должно выплачивать ему субсидию, считают авторы проекта.