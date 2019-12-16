02 Октября 2020
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Образование В России
Валентина Матвиенко, &quot;Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Матвиенко отругала регионы за отсутствие целевого набора в медвузах: "Только жалуемся, что врачей в поликлиниках не хватает"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала регионы России за игнорирование закона о целевом наборе в медицинские вузы. По ее словам, субъекты Федерации, жалующиеся на нехватку медицинского штата, должны были "схватиться" за этот закон, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Надо сформировать план приема по тем специальностям, которых остро не хватает. Мы проанализировали заявки из регионов – удивлены были. Кто угодно [набирается], кроме тех, кого нужно. Стоматологи-то вам зачем нужны?" – заявила Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

"Регионами не было использовано более 1,5 тыс. целевых мест. Почему вы этим не занимаетесь? Кто виноват? Только жалуемся, что нам не хватает в поликлиниках врачей", - добавила спикер верхней палаты парламента.

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Матвиенко отругала регионы за отсутствие целевого набора в медвузах: "Только жалуемся, что врачей в поликлиниках не хватает"

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Теги: валентина матвиенко, целевой набор, нехватка врачей



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