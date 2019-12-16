Зеленский подал законопроект об изменении конституции в части децентрализации. О Донбассе ни слова

Украинский президент Владимир Зеленский подал законопроект о внесении изменений в конституцию страны о децентрализации, который опубликован на сайте Верховной рады. Об особом статусе Донбасса нет ни слова, хотя Зеленский подписал итоговое коммюнике лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря, в котором говорится об обязательствах Украины по особому статусу.

В поданном же законопроекте Зеленский написал, что "территориальное устройство Украины основывается на принципах унитарности", что исключает особый статус Донбасса. Хотя отдельный правовой статус имеет Киев.

Вся децентрализация сводится к тому, что областные районы станут округами (несколько лет назад предлагалось переименовать области в регионы), а из конституции исключат перечень областей, но внесут пункт, что порядок их создания, изменения границ или переименования определяется отдельным законом.

Полномочия местных властей еще больше урежут. В областях и округах появятся префекты, которых будет назначать президент по представлению правительства. При этом префект может заблокировать любые решения местных советов. А если Конституционный суд признает их незаконными, то они вообще распускаются. Также их полномочия сокращены до 4 лет вместо 5.

Исполнительную власть в областях и округах вместо местных госадминистраций будут осуществлять территориальные отделения центральных органов исполнительной власти, т.е. Киева. Это делает регионы еще более бесправными перед диктатом Киева. То есть вместо реальной децентрализации власти Украина не только собирается провести ее имитацию, но даже сократить полномочия региональных властей.

Полпред ДНР на переговорах в Минске министр иностранных дел Наталья Никонорова сегодня заявила, что никакая односторонняя децентрализация Украины Донецком признана не будет, так как это является грубым нарушением Минских соглашений (пп. 9, 11).

Любопытно, что проект Зеленского раскритиковала и "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко. Сопредседатель фракции Ирина Геращенко заявила, что он "отменяет демократическую, европейскую реформу децентрализации", а президент "под видом префектов вводит своих смотрящих". Она считает, что постсоветские люди во власти решили строить новый СССР с генсеком во главе.

Напомним, о децентрализации на Украине много говорилось весной 2014 года. Однако позже о ней "забыли".