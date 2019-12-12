28 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

Рада продлила недействующий закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины продлила на один год старый и недействующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", т.е. об особом статусе Донбасса, до 31 декабря 2020 года включительно. За это решение проголосовали 320 депутатов, т.е. конституционное большинство.
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Примечательно, что фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко в полном составе не голосовала, а "Голос" певца Святослава Вакарчука был против. А вот "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко проголосовала "за".

Перед голосованием Порошенко заявил, что имеет массу причин, чтобы не голосовать за законопроект о продлении особого статуса Донбасса, но все равно поддержит его, так как президент России Владимир Путин "мечтает об отклонении этого закона". Он также заявил, что все должны убедиться: Порошенко - за мир.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук обвинил президента Владмира Зеленского в том, что у того нет политической воли продвинуться в реализации Минских соглашений и он может только поменять одну цифру в законе - 2019 год на 2020-й.

Напомним, Зеленский обещал, что сначала Рада продлит старый закон, так как нужно было успеть до конца года, а в 2020 году примет новый закон. В продленном старом законе записано, что особый порядок местного самоуправления вводится на три года, хотя в Минских соглашениях написано о его бессрочном характере. Однако он не действует, поскольку увязывает введение особого статуса с местными выборами.

Фактически продление старого закона стало ничего не значащей формальностью, нужной только Киеву для отклонения обвинений в невыполнении Минских соглашений. Никакого практического значения он не имеет.

При этом, как сообщало Накануне.RU, Киев сфальсифицировал итоговое коммюнике лидеров "Нормандской четверки", согласованное на встрече в Париже 9 декабря, сведя упоминание об особом статусе Донбасса к одному-единственному закону. Позже, когда в ДНР заявили о фальсификации, Киев исправил текст.

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Рада продлила недействующий закон об особом статусе Донбасса

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Теги: Украина, Донбасс, особый статус



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