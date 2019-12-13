29 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений. Об этом он сказал в телеэфире.
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По его словам, "мы должны это сделать". Он назвал пункт, который не устраивает Киев, - это вопрос контроля над границей с Россией. Зеленский хочет получить его до местных выборов. А то, что записано в соглашениях, - установление контроля после проведения выборов и изменения конституции, - Киев не устраивает.

В Кремле отреагировали на эти слова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "для любых новаций нужна обоюдная воля сторон конфликта, без этого разговор малоперспективен".

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников сообщил, что к следующей встрече лидеров стран "Нормандской четверки" Киев подготовит предложения по изменению Минских соглашений.

На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что в Донбассе начнется резня, если Киев окружит ДНР и ЛНР и отрежет их от границы с Россией.

"Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Я представляю, что там начнется - Сребреница будет. Вот и все", - сказал Путин.

Зеленский заочно ответил, что "никакой резни не будет", так как "мы другие люди, совсем другие - свободные, демократичные". Впрочем, шансов на то, что в Донбассе и Москве Зеленскому поверят, немного.

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Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс, Минские соглашения



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