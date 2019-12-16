Где посадки? В Крыму и Севастополе возбудили десяток "уголовок" за хищения на госпрограммах

В 2019 году органами МВД и Следственного комитета по Крыму и Севастополю было возбуждено порядка 10 уголовных дел, которые связаны либо с хищениями, либо с нецелевым использованием бюджетных средств при реализации целевых госпрограмм, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщают севастопольские СМИ, часть информации была озвучена в ходе координационного совещания руководства правоохранительных органов, которое прошло в конце минувшей недели. На сайте прокуратуры Севастополя пока никакой подобной информации нет.

10 выявленных преступлений касаются нарушений при реализации целевой федеральной программы "Социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя до 2022 года". Данные 10 указанных преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких, еще 3 нарушения и уголовных дела расследуются в рамках хищений при госзаказах.

Буквально 2 декабря правоохранители задержали заместителя директора департамента имущественным и земельным отношениям Севастополя. Еще ранее был задержан экс-директор севастопольского департамента архитектуры Александр Моложавенко, под арестом очутился также директор департамента городского хозяйства правительства Севастополя. Список можно продолжать.

Недавно эксперты фонда "Петербургская политика" сообщали о росте количества арестов высокопоставленных региональных чиновников в России, этот показатель оказался в 2019 году выше в среднем в 1,93 раза, нежели в предыдущий период.