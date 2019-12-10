26 Сентября 2020
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портфель чиновник должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Эксперты сообщили о росте арестов высокопоставленных региональных чиновников

Эксперты фонда "Петербургская политика" отмечают резкий рост числа арестов высокопоставленных региональных чиновников в уходящем году.

Согласно докладу, лидерами антирейтинга оказались Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Астраханская и Ростовская области. Всего в 2019 году под уголовное преследование попали 55 крупных действующих и бывших руководителей регионов.

По данным экспертов "Петербургской политики", с 2015 по 2018 годы всего заведено 114 уголовных дел в отношении региональных чиновников - в среднем 28 уголовных дел в ежегодно.

Соответственно, число подвергнутых уголовному преследованию в 2019 году чиновников в 1,93 раза выше, чем в среднем за год с 2015-го по 2018-й.

Как сообщил глава Центра электоральных практик Сергей Поляков, участившиеся сообщения об арестах руководителей всех уровней - ответ на запрос общества о борьбе с коррупцией. Однако в некоторых случаях это может оказаться скорее ее имитацией либо связано со сведением счетов между региональными группами влияния или атакой на губернаторов, пишет "Коммерсант".

Напомним, Кремль подвел итоги выполнения KPI, в том числе - по доверию губернаторам.

В пятерку аутсайдеров попали Архангельская, Иркутская области, Еврейская автономная, Республика Коми и Красноярский край. В список лидеров по уровню доверия глав регионов вошли: Ингушетия, Курганская и Курская области.

Выполнение выборного KPI как внутриполитическим блоком Кремля, так и регионами, где в сентябре прошли избирательные кампании, было признано в целом успешным, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, 11 губернаторов из 17, чьи полномочия заканчиваются в 2020 году, имеют высокие шансы на отставку, говорится в подготовленном компанией "Минченко консалтинг" очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.

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Эксперты сообщили о росте арестов высокопоставленных региональных чиновников

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Теги: чиновники, губернаторы, власть



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