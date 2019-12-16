Вжух! Роскосмос протестирует схему полета на МКС протяженностью в два часа

Роскосмос собирается в 2020 году протестировать одновитковую схему полета кораблей к МКС. Продолжительность такого полета составит два часа. Об этом сообщил во время пресс-конференции на космодроме Восточный глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он добавил, что "в ближайший период" также планируется полет к станции пилотируемого корабля по короткой двухвитковой схеме, который длится 3,5 часа.

Ранее Рогозин сообщил, что в 2020 году планируется 20 пусков ракеты-носителя "Союз". В 2019 году уже было осуществлено 22 пуска.

Между тем, на прошлой неделе стало известно о проблемах в программе "Орел" (ранее "Федерация") – проектируемый пилотируемый космический корабль, предназначенный для полетов на Луну, оказался на две тонны тяжелее, чем было указано в ТЗ.