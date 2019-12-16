В 2020 году Роскосмос хочет осуществить 20 запусков ракеты "Союз"

В 2020 году Роскосмос планирует осуществить два десятка запусков ракеты-носителя "Союз". Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на космодроме Восточный. Сейчас работы по изготовлению носителей идут "полным ходом".

Читайте также: В Роскосмосе назвали преувеличенными слухи о кончине российской космонавтики

На данный момент в 2019 году осуществлено 22 запуска ракет космического назначения, среди них - старты ракет "Союз-2" разных модификаций, "Рокот". В это число входят три пилотируемых запуска и старт пилотируемого корабля в беспилотном режиме, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о проблемах в проекте "Орел" – это пилотируемый космический корабль, предназначенный для полетов на Луку и в дальний космос. Корабль оказался на две тонны тяжелее нормы, указанной в ТЗ.