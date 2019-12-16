02 Октября 2020
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Общество В России
Запуск ракеты-носителя Союз 2-1а 22.08.2019 (2019) | Фото: www.roscosmos.ru

В 2020 году Роскосмос хочет осуществить 20 запусков ракеты "Союз"

В 2020 году Роскосмос планирует осуществить два десятка запусков ракеты-носителя "Союз". Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на космодроме Восточный. Сейчас работы по изготовлению носителей идут "полным ходом".
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На данный момент в 2019 году осуществлено 22 запуска ракет космического назначения, среди них - старты ракет "Союз-2" разных модификаций, "Рокот". В это число входят три пилотируемых запуска и старт пилотируемого корабля в беспилотном режиме, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о проблемах в проекте "Орел" – это пилотируемый космический корабль, предназначенный для полетов на Луку и в дальний космос. Корабль оказался на две тонны тяжелее нормы, указанной в ТЗ.

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В 2020 году Роскосмос хочет осуществить 20 запусков ракеты "Союз"

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Теги: роскосмос, ракета-носитель союз, дмитрий рогозин



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