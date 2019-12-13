Корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне, оказался тяжелее нормы

Пилотируемый космический корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее нормы, указанной в утвержденном Роскосмосом документе.

Об этом говорится в материалах РКК "Энергия" (разработчик и изготовитель корабля), передает РИА Новости.

По расчетам РКК, корабль будет весить 22 тонны 343 килограмма. В документе, утвержденном Роскосмосом, указана необходимость уложиться в 19 тонн 848 килограммов.

От этих параметров отталкиваются разработчики ракеты "Ангара" и сверхтяжелой ракеты "Енисей", которые будут использоваться для летных испытаний корабля и его полетов к Луне.

РКК «Энергия» разработало меры по снижению массы корабля до 21 тонны 200 килограммов. Хотя, как отмечается, и текущий перегруз на 2,3 тонны не мешает летным испытаниям корабля на ракете "Ангара-А5П".

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разрабатывает шестиместный пилотируемый космический корабль, который ранее носил название "Федерация", с 2009 года. Планируется, что он придет на смену кораблям "Союз" и автоматическим грузовым кораблям "Прогресс" и будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и к Луне. В бюджете космической программы на 2016–2025 годы на создание корабля заложено 59 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывается сразу две версии пилотируемого корабля "Федерация" (теперь – "Орел"). Одна их них будет околоземной, а вторая – окололунной.

Вариант корабля, который будут запускать к МКС, сможет находиться в составе орбитальной станции в течение 365 суток, лунная версия – 180 суток.

Разница стартовой массы у кораблей будет составлять 5,6 т. У окололунной версии этот параметр достигнет 20 т, у околоземной – 14,4 т.