Свинокомплекс "Полевской", на который жаловались жители, перенесут в другое место

Власти Свердловской области и бизнес договорились о переносе производственной площадки сельскохозяйственного предприятия "Свинокомплекс "Полевской" с территории муниципалитета.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, "дорожную карту" подписали вице-губернатор Сергей Бидонько, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка области Дмитрий Дегтярев и директор свинокомплекса "Уральский" Владимир Стогний. По словам Бидонько, мероприятия "дорожной карты" предусматривают перенос площадки сельхозпредприятия на новое место, а также закрытие и "консервацию" нынешнего комплекса.

"При переносе производства мощности предприятия не должны уменьшиться", - уточнил вице-губернатор.

Напомним, ранее жители Полевского неоднократно жаловались на неприятный запах, связанный с деятельностью свинокомплекса. Для решения вопроса была создана рабочая группа, в которую вошли все заинтересованные стороны: бизнес, администрация Полевского, областные власти и представители общественности.