В Сургуте "скорая помощь" увязла в снегу: толкать автомобиль пришлось женщине-фельдшеру

В Сургуте автомобиль "скорой помощи" увяз в снежной каше между домами Энтузиастов, 40 и 42. Видеозапись инцидента опубликовали в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно, что застрявшее транспортное средство пришлось толкать женщине-фельдшеру.

"А ведь в неотложке мог находиться тяжелобольной человек. Господин мэр, где снегоуборочная техника, где контроль за коммунальными службами?" - поинтересовался автор поста в группе "LIFE86 | Сургут".

"Неудивительно, что в этих домах не чистят снег, и в других домах по Энтузиастов такая же ситуация. УК у нас полное г... толком не следят, нагребли во дворе, а убрать снег не смогли. Хотя уборкой снега не назовешь", - прокомментировал ситуацию подписчик группы Алексей.

Обслуживанием указанных домов в городе занимается "УК ДЕЗ ЦЖР". Получить оперативный комментарий от представителей управляющей компании не удалось - на звонок корреспондента Накануне.RU никто не ответил. Не удалось связаться и с представителями администрации города и "Скорой".