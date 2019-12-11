Бывший уральский полпред Холманских назвал "раздражающим" размер средней российской зарплаты

Уровень средних зарплат по России, часто озвучиваемый властями, стал фактором раздражения для населения. Такое мнение высказал экс-полпред президента России в УрФО, председатель движения в защиту человека труда Игорь Холманских на тематической сессии "Экономика для каждого" в Общественной палате РФ.

Председатель совета директоров НПК "Уралвагонзавод" считает, что "с помощью различных политических средств и статистики" идет попытка "ретушировать неравенство".

"По статистике, средняя заработная плата в России составляет порядка 47,5 тысячи рублей, в то же время, например, в Свердловской области она меньше 40 тысяч рублей, а в Москве в 2018 году составляла 85 тысяч рублей. Это вызывает резко негативную реакцию граждан, большинство из которых не видит таких денег в своих кошельках. Мы оказались в ситуации, когда средняя зарплата — это фактор социальной нестабильности, фактор, вызывающий раздражение", — негодует Холманских.

По его мнению, в нынешних экономических условиях нужно говорить не о средней зарплате, а о медианной. Картинка станет менее красивой, предполагает Холманских, т. к. медианная заработная плата по стране не превышает 34 тысяч рублей, но это позволит приблизиться к реальному пониманию экономических возможностей граждан. Кроме того, Холманских предлагает шире использовать данные о модальной зарплате, которая, по его сведениям, составляет 23–24 тысячи рублей.