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Ласточка Пермь - Кунгур (2018) | Фото: permkrai.ru

Первыми пассажирами "Ласточки" Пермь - Екатеринбург стали 130 человек

9 декабря в первый рейс по маршруту Пермь - Екатеринбург - Пермь отправился электропоезд "Ласточка".

Как сообщили Накануне.RU в правительстве Пермского края, первыми пассажирами скоростного поезда стали около 130 человек: 76 выехали со станция Пермь-II, еще около 60 – выехали из Екатеринбурга в Пермь.

Электропоезд будет отправляться из Перми в 6:27 и прибывать в Екатеринбург в 11:43. Время в пути - 5 часов 16 минут. Обратно из Екатеринбурга "Ласточка" выйдет в 17:16. Прибытие поезда в Пермь в 22:52. Время в пути 5 часов 36 минут.

Как сообщалось ранее, РЖД с 8 декабря вводят новый график движения поездов.

Компания увеличивает количество поездов дальнего следования, в том числе - двухэтажных. Также будут ускорены 334 состава, а электричек станет больше. Новый график будет действовать в течение года.

Всего пассажирскими перевозками будут заниматься 1244 состава поездов против 1177 в прежнем графике. Особенность этого графика - увеличение числа дневных пассажирских поездов, в том числе составами "Ласточка" на семи маршрутах.

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Первыми пассажирами "Ласточки" Пермь - Екатеринбург стали 130 человек

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Теги: Ласточка, поезд, Пермь, Екатеринбург



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