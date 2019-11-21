Первая ласточка из Перми в Екатеринбург поедет 9 декабря

Первые ласточки из Перми в Екатеринбург начнут ходить 9 декабря. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников, передает корреспондент Накануне.RU.

"Поезд будет проходить через станции Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск. Отправление из Перми в 6.27, а из Екатеринбурга – в 17.16. Дорога займет примерно 5,5 часов. Стоимость – 1051 руб.", - сообщил губернатор.

Купить билеты можно будет со следующей недели. Ранее сообщалось, что билеты будут стоить от 660 до 1045 руб.

Напомним, ранее министр транспорта Пермского края Николай Уханов говорил, что "Ласточка" станет конкурентом межрегиональным автобусным маршрутам. Добавим, что скоростной поезд "Парма", ходивший ранее по этому маршруту, был закрыт в 2016 г. из-за убыточности.