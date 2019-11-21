Первая ласточка из Перми в Екатеринбург поедет 9 декабря

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
&quot;Ласточка&quot;, регулярный рейс, поезд (2015) | Фото: Департамент информационной политики губернатора

Первая ласточка из Перми в Екатеринбург поедет 9 декабря

Первые ласточки из Перми в Екатеринбург начнут ходить 9 декабря. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников, передает корреспондент Накануне.RU.

"Поезд будет проходить через станции Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск. Отправление из Перми в 6.27, а из Екатеринбурга – в 17.16. Дорога займет примерно 5,5 часов. Стоимость – 1051 руб.", - сообщил губернатор.

Купить билеты можно будет со следующей недели. Ранее сообщалось, что билеты будут стоить от 660 до 1045 руб.

Напомним, ранее министр транспорта Пермского края Николай Уханов говорил, что "Ласточка" станет конкурентом межрегиональным автобусным маршрутам. Добавим, что скоростной поезд "Парма", ходивший ранее по этому маршруту, был закрыт в 2016 г. из-за убыточности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Первая ласточка из Перми в Екатеринбург поедет 9 декабря

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ласточка, Пермь - Екатеринбург, поезд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.10.2019 08:59 Мск Запуск "Ласточки" из Перми в Екатеринбург не потребует средств из краевого бюджета
Ранее 18.10.2019 08:26 Мск Добраться из Екатеринбурга в Пермь на "Ласточке" можно будет уже в декабре
Ранее 09.09.2019 11:48 Мск "Ласточку" из Перми в Екатеринбург планируют запустить до конца года
Ранее 31.05.2019 12:41 Мск "Ласточка" будет ездить из Перми в Екатеринбург пять раз в неделю
Ранее 05.03.2019 08:24 Мск Власти Пермского края планируют запустить "Ласточку" до Екатеринбурга

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети