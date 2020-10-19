"Ласточек" по зиме считают? С 1 декабря возвращаются поезда по маршруту Пермь – Екатеринбург

19 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Пермский край
Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

"Ласточек" по зиме считают? С 1 декабря возвращаются поезда по маршруту Пермь – Екатеринбург

С 1 декабря "Ласточки" вновь начнут "летать" из Перми в Екатеринбург и обратно. В первые три с половиной недели цены на билеты будут вдвое ниже, сообщили Накануне.RU в правительстве Прикамья.
Читайте также:

Решение о возобновления движения "Ласточек" принято Уральским филиалом АО "Федеральная пассажирская компания. Первый поезд из Екатеринбурга отправится в Пермь 1 декабря в 17.51 (поезд № 803Е), из Перми в Екатеринбург – 2 декабря в 6.42 (поезд № 802Е). "Рейсы будут ежедневными.

Из Екатеринбурга в Пермь поезда будут добираться на 38 минут быстрее – за 4 часа 58 минут. В обратном направлении время в пути сократится на 33 минуты – до 4 часов 43 минут. До 25 декабря цены на поездки будут снижены более, чем вдвое, - до 398-403 руб. (обычная цена – 1 тыс. 51 руб.).

Напомним, первые "Ласточки" по маршруту Пермь - Екатеринбург "полетели" 9 декабря 2019 г. Первым составом воспользовались 130 пассажиров. В апреле 2020 г. электрички убрали - пассажиропоток снизился из-за коронавируса.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

"Ласточек" по зиме считают? С 1 декабря возвращаются поезда по маршруту Пермь – Екатеринбург

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ласточка, Пермь - Екатеринбург, поезд, пассажирские перевозки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.04.2020 10:30 Мск Из-за коронавируса отменена "Ласточка" Пермь - Екатеринбург
Ранее 10.12.2019 04:15 Мск Первыми пассажирами "Ласточки" Пермь - Екатеринбург стали 130 человек
Ранее 21.11.2019 09:06 Мск Первая ласточка из Перми в Екатеринбург поедет 9 декабря
Ранее 24.10.2019 08:59 Мск Запуск "Ласточки" из Перми в Екатеринбург не потребует средств из краевого бюджета
Ранее 18.10.2019 08:26 Мск Добраться из Екатеринбурга в Пермь на "Ласточке" можно будет уже в декабре
Ранее 09.09.2019 11:48 Мск "Ласточку" из Перми в Екатеринбург планируют запустить до конца года
Ранее 31.05.2019 12:41 Мск "Ласточка" будет ездить из Перми в Екатеринбург пять раз в неделю
Ранее 05.03.2019 08:24 Мск Власти Пермского края планируют запустить "Ласточку" до Екатеринбурга

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети