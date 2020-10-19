"Ласточек" по зиме считают? С 1 декабря возвращаются поезда по маршруту Пермь – Екатеринбург

С 1 декабря "Ласточки" вновь начнут "летать" из Перми в Екатеринбург и обратно. В первые три с половиной недели цены на билеты будут вдвое ниже, сообщили Накануне.RU в правительстве Прикамья.

Решение о возобновления движения "Ласточек" принято Уральским филиалом АО "Федеральная пассажирская компания. Первый поезд из Екатеринбурга отправится в Пермь 1 декабря в 17.51 (поезд № 803Е), из Перми в Екатеринбург – 2 декабря в 6.42 (поезд № 802Е). "Рейсы будут ежедневными.

Из Екатеринбурга в Пермь поезда будут добираться на 38 минут быстрее – за 4 часа 58 минут. В обратном направлении время в пути сократится на 33 минуты – до 4 часов 43 минут. До 25 декабря цены на поездки будут снижены более, чем вдвое, - до 398-403 руб. (обычная цена – 1 тыс. 51 руб.).

Напомним, первые "Ласточки" по маршруту Пермь - Екатеринбург "полетели" 9 декабря 2019 г. Первым составом воспользовались 130 пассажиров. В апреле 2020 г. электрички убрали - пассажиропоток снизился из-за коронавируса.