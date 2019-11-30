Ноябрьск принял участие в первой всероссийской акции гражданской солидарности

Сегодня, 30 ноября, в более чем 20 регионах страны прошли мероприятия в рамках всероссийской акции гражданской солидарности. Одним из инициаторов и организаторов выступил известный общественный деятель – историк и политолог Валерий Соловей. В нефтяной столице Ямала Ноябрьске митинг "За социальную справедливость" организовал активист, депутат городской думы Александр Бондарчук.

В начале митинга он включил запись обращения историка Соловья к жителям России, в котором прозвучал призыв объединиться и провести акции в любом формате, будь то митинг, пикет или просто прогулка – шествие граждан, чтобы выразить свое несогласие с теми или иными недостатками в организации жизни граждан или нарушением законности. В Москве это пикеты с требованием освободить политзаключенных и митинг против реновации. В других регионах, отметил Соловей, может быть своя актуальная повестка.

И хотя в у Ноябрьске немало своих проблемных особенностей, ведущий митинга депутат Бондарчук сделал акцент на проблемах, актуальных для всей страны. Он предложил немногочисленным собравшимся выразить солидарность с эко-активистами, которые стоят на защите своей земли от загрязнения на станции Шиес в Архангельской области. Больше года люди держат осаду, пытаясь противостоять строительству мусорного полигона, куда планируется свозить ТБО из Москвы и Московской области. В записи прозвучало обращение защитников Шиеса к жителям России с просьбой поддержки и к президенту Владимиру Путину с требованием запретить транспортировку бытовых отходов из одного региона в другой и загрязнение природной среды.

Продолжая тему, Александр Бондарчук включил запись прошлогоднего выступления главы администрации Ноябрьска Алексея Романова перед депутатами Законодательного собрания ЯНАО, в котором рассказал о планах построить в Ноябрьске завод по переработке ТБО из нескольких городов региона: Муравленко, Губкинского, Пуровска, Тарко-Сале. Не превратится ли Ноябрьск в ямальский Шиес? Как изменится экология города? Как это повлияет на здоровье жителей? Захотят ли они остаться жить здесь? А если нет, то смогут ли продать свое единственное жилье, чтобы переехать в другой регион? Эти вопросы были заданы в том числе и чиновникам, которые стояли неподалеку от митингующих и контролировали соблюдение общественного порядка и антиэкстремистского законодательства.

Основной контроль осуществлял первый заместитель главы города Андрей Власов, чья подпись стоит и под распоряжением о согласовании проведения мероприятия.

Представители администрации нескрываемо хихикали над малочисленностью собравшихся на митинг. Было понятно: в их глазах это маргиналы, которые почему-то говорят о проблемах, хотя город вполне благополучен. Надо сказать, что изначально Бондарчук подавал заявку на проведение митинга на улице Советской в центре города – возле здания МФЦ. Он предлагал согласовать проведение акции в полдень либо в 14 часов, либо в 16 часов. На что получил ответ – данная площадка будет занята с утра до вечера. Всего в Ноябрьске определено два места проведения публичных мероприятий. Второе – стадион, который расположен в глубине парка. И вот этот "загончик" традиционно предоставляют всем оппозиционерам, в том числе представителям КПРФ, для проведения митингов. Ранее коммунисты именно здесь протестовали против пенсионной и мусорной реформ – подальше от людских потоков, таким образом лишенные возможности привлечь внимание горожан, даже просто прохожих к своим протестам.

На этот раз Бондарчук, ссылаясь на решение Конституционного суда, который ранее уже выносил решение о том, что приоритет должен отдаваться именно тем, кто подает заявку на проведение публичного мероприятия, а не каких-либо развлечений или ярмарок, намерен подать жалобу в прокуратуру.

А что же происходило сегодня возле здания МФЦ? Акция в поддержку национальных проектов на Ямале. Ни днем раньше, ни днем позже. К тому же, для проведения такого мероприятия в городе есть множество гораздо более удобных мест.

И все же, митинг состоялся. Ноябрьск, Ямал принял участие в первой всероссийской акции гражданской солидарности. Прозвучали лозунги: "Свободу политзаключенным!", "Руки прочь от Шиеса!", "Руки прочь от Грудинина!". В митинге приняли участие ямальские коммунисты и сочувствующие им, а также просто неравнодушные активные жители Ноябрьска.