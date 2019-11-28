Заседание по делу Серебренникова прервала эвакуация суда

Заседание по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", прервалось из-за эвакуации суда.

Как передает РИА Новости, на почту Тверского суда Москвы поступило сообщение о минировании.

При этом решено было эвакуировать также Мещанский суд, где и рассматривается дело режиссера - здания судов смежные.

1 ноября в Мещанском суде Москвы началось повторное рассмотрение уголовного дела режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии".

Прокурор просил взять с фигурантов подписку о невыезде, поскольку они обвиняются в тяжком преступлении, а ущерб не погашен. Суд отказался поддержать ходатайство обвинения. Ранее Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения для Серебренникова, режиссер был отпущен с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Кроме того, дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой было возвращено в Генпрокуратуру.