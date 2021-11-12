Серебренников лично выплатил сумму почти в 129 млн рублей по иску Минкультуры

Режиссер Кирилл Серебренников лично выплатил сумму почти в 129 млн рублей, солидарно взысканную по иску Министерства культуры о возмещении ущерба с него и других фигурантов дела "Седьмой студии".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По его данным, режиссеру помогли собрать деньги. Речь идет, в том числе, об известных бизнесменах, однако их имена собеседник агентства назвать отказался.

В пресс-службе Мещанского суда сообщили, что Серебренников также погасил назначенный ему штраф в 800 тысяч рублей.

В прошлом году суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве по делу "Седьмой студии" и приговорил в условному сроку. В июле 2020 года он заявил, что у него нет денег для компенсации Министерству культуры России.