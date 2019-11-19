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Суд отправил на пересмотр дело экс-главбуха "Седьмой студии"

Президиум Мосгорсуда отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции уголовное дело бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в хищении бюджетных средств.

Решение принято по представлению заместителя генпрокурора РФ, передает "Интерфакс".

Напомним, в апреле дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" было возвращено в Генпрокуратуру. Суд счел, что обвинительное заключение не конкретизировано в отношении Масляевой, кроме того, ей неизвестно, кто совершил хищение денег.

Отмечалось, что дело разваливается. Возврат дела в прокуратуру произошел после громких признательных показаний Масляевой, в ходе которых она полностью признала свою вину и указала на вину режиссера Кирилла Серебренникова в хищении 133 млн рублей.

1 ноября в Мещанском суде Москвы началось повторное рассмотрение уголовного дела режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии".

Прокурор просил взять с фигурантов подписку о невыезде, поскольку они обвиняются в тяжком преступлении, а ущерб не погашен. Суд отказался поддержать ходатайство обвинения.

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Суд отправил на пересмотр дело экс-главбуха "Седьмой студии"

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Теги: седьмая студия, нина масляева



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