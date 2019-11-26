12 Сентября 2020
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Спорт В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Кремль опроверг данные о встрече руководителей спортивных федераций с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация главы государства не собирается организовывать круглый стол для обсуждения возможных санкций в отношении российского спорта.

"Нет, это не так", - цитирует ТАСС Пескова.

Ранее издание "Чемпионат" со ссылкой на свои источники сообщило, что главной темой встречи станет обсуждение вопросов, связанных с возможным введением исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) жестких санкций в отношении России и отечественных спортсменов.

Напомним, комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить РФ от участия в международных соревнованиях на четыре года. Комитет пришел к выводу, что Россия могла намеренно манипулировать базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг.

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Кремль опроверг данные о встрече руководителей спортивных федераций с Путиным

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Теги: дмитрий песков, владимир путин, спортивные федерации, санкции



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