"Жаль их не к Сталину вызвали..." Глав российских спортивных федераций срочно ждут в Администрации президента

В самое ближайшее время в Администрации президента РФ Владимира Путина состоится "круглый стол" с участием руководителей спортивных федераций.

Как пишет издание "Чемпионат" со ссылкой на свои источники, главной темой встречи станет обсуждение вопросов, связанных с возможным введением исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) жестких санкций в отношении России и отечественных спортсменов.

В Сети уже отреагировали на предстоящее мероприятие в Кремле.

"Новые должности получать пойдут", "Проснулись, когда уже поздно", "Жаль их не к Сталину вызвали...", - комментируют пользователи.

Напомним, ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить РФ от участия в международных соревнованиях на четыре года. Комитет пришел к выводу, что Россия могла намеренно манипулировать базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг.

Также российским спортивным чиновникам может быть запрещено посещать международные соревнования, а самой стране - организовывать крупные турниры. Ожидается, что решение будет объявлено 9 декабря.