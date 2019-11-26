12 Сентября 2020
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ВАДА, WADA, Всемирное антидопинговое агентство (2017) | Фото: sputniknews.com

Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от участия в соревнованиях

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Решение будет объявлено 9 декабря. В противном случае российские спортсмены могут лишиться флага и гимна на соревнованиях. Комитет пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг.

Также российским спортивным чиновникам может быть запрещено посещать международные соревнования, а стране - организовывать крупные турниры, сообщает ТАСС.

Ранее в России ответили на сообщения британских журналистов о том, что матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге могут "заблокировать" из-за якобы несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Глава оргкомитета российской части предстоящего чемпионата Алексей Сорокин отметил, что такие решения принимает лишь УЕФА, но никак не иностранные журналисты.

По его словам, WADA не сделала по этому поводу никаких заявлений, а соглашение о проведении серии матчей европейского футбольного первенства в "северной столице" принимает заключено с УЕФА, а никак не с WADA.

"Почему-то как у нас значимые мероприятия, которые мы успешно проводим, появляется угроза, что у нас что-то отнимут", - отметил Сорокин.

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Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от участия в соревнованиях

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Теги: WADA, допинг, спорт



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