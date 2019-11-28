14 Сентября 2020
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Спорт В России
ВАДА, WADA, Всемирное антидопинговое агентство (2017) | Фото: sputniknews.com

Российским спортсменам запретят указывать название страны

Если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) примет санкции против российского спорта, то в статусе спортсменов не будет отсылок к слову "Россия".

Как сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, на Олимпийских играх в Южной Корее было название "нейтральные спортсмены из России", "а здесь такого не будет".

Пахноцкая не исключила, что будет формулировка, похожая на ту, что используется в легкой атлетике – ANA (авторизованный нейтральный спортсмен).

При этом спортсмены смогут выступать под флагом России на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тигарт призвал Международное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет лишить российских спортсменов права выступать даже под нейтральным флагом.

В преддверии очередного скандального разбирательства с Российским антидопинговым агентством давление на МОК растет. Ранее WADA заявило, что рекомендует отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, но "чистые" атлеты смогут выступить под нейтральным флагом, как это уже было на Олимпиаде в Пхенчхане.

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Российским спортсменам запретят указывать название страны

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Теги: спорт, WADA



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