Роскосмос установит на Луне телескопы для отслеживания опасных комет

Роскосмос планирует разместить на российской лунной базе телескопы для отслеживания опасных астероидов.

Об этом заявил исполнительный директор корпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Предполагается, что лунная база будет построена на южном полюсе Луны, пишет Regnum. Лунные телескопы и специальные спутники войдут в глобальную систему мониторинга астероидно-кометной опасности.

Ранее стало известно, что в России появится новая космическая государственная программа, посвященная освоению Луны. Ее реализация потребует сотен миллиардов рублей.

В программе распишут задачи автоматических станций, которые планируется отправить к Луне в 2020-х гг., а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия в рамках лунной программы планирует изучать естественный спутник Земли с помощью роботов-аватаров. Он уточнил, что речь идет о создании долгосрочной базы, не обитаемой, а посещаемой.