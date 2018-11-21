Россия разработает новую госпрограмму по освоению Луны на сотни миллиардов рублей

В России появится новая космическая государственная программа, посвященная освоению Луны. Ее реализация потребует сотен миллиардов рублей.

Об этом заявил председатель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев, передает РИА Новости.

В программе распишут задачи автоматических станций, которые планируется отправить к Луне в 2020-х годах, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.

Ранее уже сообщалось, что возобновление исследования Луны, прерванного в 1976 году, по Российской лунной программе запланировано на 2019 год. Российская лунная программа предусматривает запуск в 2019-2024 гг. к Луне пяти автоматических станций.

При этом предполагалось, что стоимость данной программы составит около 39 млрд рублей. В данную сумму входят средства на создание системы, поставку космических аппаратов и средств выведения, а также обеспечение запусков.