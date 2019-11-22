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Политика В России За рубежом Крым
крепость Чембало, Балаклава, Севастополь, Крым (2016) | Фото: Накануне.RU

Между Крымом и Турцией возобновлено паромное сообщение

Паромное сообщение между Турцией и Крымом, приостановленное в 2017 году, возобновлено.

Паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак, сообщила в пятницу директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова.

"Получила сейчас подтверждение, что у нас запущен паром Зонгулдак - Керчь, раз в неделю регулярные поставки. Идет второе оформление груза. На него мы будем ставить уже экспортный груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики", - цитирует Серову ТАСС.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели санкции против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове.

В октябре 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.

Новость о возобновлении паромного сообщения прокомментировала депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская: "Сегодня было возобновлено паромное сообщение Крыма с Турцией. Ещё один шаг в сторону дружбы и признания Крыма. Эрдоган в очередной раз показал, что он ценит мнение своих граждан и способен проводить независимую политику. Хороший пример другим странам, которые живут по указкам "Запада".

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Между Крымом и Турцией возобновлено паромное сообщение

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Теги: крым, турция, паромное сообщение



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Ранее 11.03.2017 13:42 Мск Турция приняла решение приостановить паромное сообщение с Крымом

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