Малайзия считает невозможным объявлять виновных в катастрофе MH17, пока не обнародованы все свидетельства

Малайзия призывает обнародовать все свидетельства по крушению Boeing 777 над Донбассом в 2014 году и считает невозможным делать выводы о виновности кого-либо без изучения всех данных. Об этом заявил глава МИД королевства Сайфуддин Абдулла.

"Малайзия решительно настроена. Мы хотим, чтобы все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования", - цитирует Абдуллу "Интерфакс".

Абдулла подчеркнул, что Малайзия не будет принимать решения о том, чтобы возложить вину на какую-либо сторону "до тех пор, пока не будут исследованы абсолютно все свидетельства".

Напомним, ранее парламент Нидерландов единогласно принял решение о расследовании роли Украины в деле о крушении рейса MH17, летевшего из Амстердама. При этом прокуратура страны уже озвучивала свои выводы и даже называла подозреваемых, но Малайзия отказалась соглашаться с выводами, основанными на бездоказательных аргументах.