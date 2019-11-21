07 Сентября 2020
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Вадим Шумков, Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутаты Тюменской областной думы утвердили субсидию Курганской области

Депутаты Тюменской областной думы на сегодняшнем заседании утвердили выделение субсидий Курганской области, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам парламентария Дмитрия Горицкого, деньги будут направлены на строительство и реконструкцию объектов водоотведения в Зауралье. Ранее глава Тюменской области Александр Моор отметил, что приоритетом в отношениях с Зауральем является сохранение чистоты и экологического разнообразия реки Тобол, которая проходит через оба региона, потом впадает в Иртыш и Обь, уходя на территории Югры и Ямала.

Напомним, Зауралье является наименее финансово обеспеченным регионом УрФО. Ранее крупную сумму - 350 млн руб. - выделил Курганской области Ямал. О том, что Тюменская область предоставит соседу межрегиональный трансферт, стало известно в конце октября.

19 ноября в резиденции полпреда президента в УрФО Николая Цуканова под его председательством состоялась церемония подписания межрегиональных соглашений между субъектами округа. На нее съехались губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев, Курганской – Вадим Шумков, Тюменской – Александр Моор, Челябинской – Алексей Текслер, Югры – Наталья Комарова, Ямала – Дмитрий Артюхов.

Главы Тюменской и Курганской областей в присутствии полпреда президента в УрФО Николая Цуканова подписали соглашение о выделении Зауралью 450 млн руб.

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Депутаты Тюменской областной думы утвердили субсидию Курганской области

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Теги: Александр Моор, субсидия Курганской области, депутаты Тюменской областной думы



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Развитие сюжета:

Ранее 11.08.2020 14:40 Мск Ямал выделил Курганской области вторую субсидию в 350 млн

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