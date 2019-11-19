05 Сентября 2020
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Николай Цуканов, Вадим Шумков, Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Моор и Шумков подписали соглашение: Тюменская область переведет Курганской 450 млн

Главы Тюменской и Курганской областей в присутствии полпреда президента в УрФО Николая Цуканова подписали соглашение о выделении Зауралью 450 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Во вступительном слове полпред отметил, что Указом президента от 7 мая предусмотрено развитие межрегионального сотрудничества. Границы Урало-Сибирского региона равны границам УрФО.

"В марте мы договорились о сотрудничестве между регионами. Сегодня подписываются конкретные решения о социально-экономическом сотрудничестве, затрагивающие 12 млн человек. Отмечу сотрудничество правительств Ямала и Курганской области. Сегодня подписываются аналогичные соглашения между Тюменской и Курганской областями", - сказал Цуканов.

Николай Цуканов, Вадим Шумков, Александр Моор(2019)|Фото: Накануне.RU

После губернаторы скрепили документ своими подписями.

Напомним, сегодня в резиденции полпреда президента в УрФО Николая Цуканова под его председательством проходит церемония подписания межрегиональных соглашений между субъектами округа. На ней встретились губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев, Курганской – Вадим Шумков, Тюменской – Александр Моор, Челябинской – Алексей Текслер, Югры – Наталья Комарова, Ямала – Дмитрий Артюхов.

Зауралье является наименее финансово обеспеченным регионом УрФО. Ранее крупную сумму – 350 млн руб. – Курганской области уже выделил Ямал. О том, что Тюменская область предоставит соседу аналогичный межрегиональный трансферт, стало известно в конце октября.

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Моор и Шумков подписали соглашение: Тюменская область переведет Курганской 450 млн

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Теги: Николай Цуканов, Евгений Куйвашев, Вадим Шумков, Александр Моор, Алексей Текслер,  Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов, соглашения



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