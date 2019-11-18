Цуканов собирает губернаторов. Тюменской области предстоит "раскошелиться"

В уральском полпредстве состоится подписание соглашения между Тюменской и Курганской областями, по которому Зауралье получит крупный транш, сообщил Накануне.RU информированный источник.

19 ноября в резиденции полпреда президента в УрФО Николая Цуканова под его председательством состоится церемония подписания межрегиональных соглашений между субъектами округа. На нее съедутся губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев, Курганской – Вадим Шумков, Тюменской – Александр Моор, Челябинской – Алексей Текслер, Югры – Наталья Комарова, Ямала – Дмитрий Артюхов.

Всего подпишут восемь пар соглашений, главным из которых станет договор о выделении Тюменской областью Зауралью 450 млн руб.

"Когда в марте был совет губернаторов в Кургане, полпред поручил всем главам регионов доработать соглашения, создать дорожные карты. Сейчас все это сделано. Основное из них, которое будет завтра подписано публично, - о выделении Тюменской областью 450 млн руб. Зауралью. Сумма еще уточняется, но, по предварительным данным, речь идет именно о таких деньгах. Остальные соглашения будут подписаны перед этой церемонией, губернаторы просто обменяются папками", - сообщил источник.

Напомним, Зауралье является наименее финансово обеспеченным регионом УрФО. Ранее крупную сумму - 350 млн руб. - выделил Курганской области Ямал. О том, что Тюменская область предоставит соседу аналогичный межрегиональный трансферт, стало известно в конце октября, однако к принятию бюджета Курганской области на 2020 год перечислить деньги не успели, в дальнейшем в бюджет региона специально будут вносить изменения, чтобы учесть эти поступления. В Югре сообщали, что помощь Курганской области не заложена в бюджет автономного округа на трехлетку.