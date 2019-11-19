"Не надо ходить с протянутой рукой". Шумков объяснил, что даст Зауралью выделение Тюменской областью 450 млн

Губернатор Курганской области Вадим Шумков после подписания соглашения с Тюменской областью о выделении Зауралью 450 млн руб. оценил перспективы развития региона. По его словам, благодаря этому не нужно ходить с протянутой рукой, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее крупную сумму – 350 млн руб. – Курганской области уже выделил Ямал. О том, что Тюменская область предоставит соседу аналогичный межрегиональный трансферт, стало известно в конце октября. Сегодня на церемонии присутствовали губернаторы всех шести регионов УрФО.

Шумков на коротком брифинге рассказал журналистами, что благодарен своим коллегам из Тюмени и Салехарда. Соглашение поможет решить различные экономические проблемы, повысить качество жизни жителей региона.

"Большая страна нам помогает. Самое главное – не сидеть, не стонать, не требовать, что кто-то что-то нам должен", – сказал Шумков.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что его регион договорился о сотрудничестве с Зауральем раньше, два региона связывают связи на человеческом уровне – многие ямальцы имеют корни в Курганской области.

"Очень четкая дорожная карта, будем максимально помогать курганским предприятиям. У нас, на Ямале, есть крупные проекты, их продукция уже сегодня востребована. Приложим усилия, чтобы объем заказов рос, будем проводить выставки", – сказал Артюхов.

Глава Тюменской области Александр Моор отметил, что приоритетом в отношениях с Зауральем является сохранение чистоты и экологического разнообразия реки Тобол, которая проходит через оба региона, потом впадает в Иртыш и Обь, уходя на территории Югры и Ямала.