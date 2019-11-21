Моор об АНПЗ: "Завод работал и продолжает работать"

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с ежегодным посланием, отметил, что все негативные события от смены собственника одного из флагманов областной экономики - Антипинского нефтеперерабатывающего завода, нивелированы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Завод работает и будет работать, а наше взаимодействие с его новыми собственниками носит абсолютно конструктивный характер. В конце концов, бизнес - это всегда риск. Эти риски влияют и на региональную экономику. Этого не избежать. Нужно всегда быть готовым активно реагировать на вызовы", - заявил Моор.

Напомним, летом у завода сменился собственник: от группы "Новый поток" контроль перешел к СП азербайджанской SOCAR и Сбербанка. Еще 20% по-прежнему принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.

Как сообщало Накануне.RU, бывшие топ-менеджеры АНПЗ Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовченко стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по заявлению главы "Сбербанка" Германа Грефа. Они подозреваются в хищении кредитных средств, выделенных на строительство завода в Тюменской области. Ленинский райсуд Тюмени отказал Лисовиченко в выплате "золотого парашюта" в $10 млн.

Апелляцию рассмотрит Тюменский областной суд. Заседание начнется в 11.10 25 ноября.