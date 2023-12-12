12 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Экс-владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова приговорили к 10 годам "строгача"

Симоновский суд Москвы приговорил бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова к 10 годам колонии строгого режима за мошенничество, растрату и организацию нападения на модель Юлию Мильштейн, сообщает ТАСС.

Также он выплатит 21 млрд руб. в пользу "Сбера".

Кроме того, суд удовлетворил иск со стороны Антипинского НПЗ на 1,7 млрд рублей и пострадавшей от побоев девушки.

Мазуров признан виновным в растрате более 473 млн рублей, мошенничестве в особо крупном размере и причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц и по предварительному сговору. Прокуратура требовала приговорить Мазурова к 16 годам и 5 месяцам лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, в 2019 году завод объявили банкротом, он задолжал Сбербанку порядка 2,9 млрд долларов. Основным владельцем был бизнесмен Дмитрий Мазуров, против него, как и против бывшего гендиректора АНПЗ Геннадия Лисовиченко, было возбуждено уголовное дело по заявлению Германа Грефа. В результате процедуры банкротства, "Сбербанк" стал мажоритарным акционером Антипинского НПЗ (80%). В мае 2021 года завод куплен с аукциона "Русинвест" за 110,867 млрд руб.

Сообщалось, что бизнесмен присвоил $29 млн "Сбербанка" и растратил 473 млн руб., принадлежавших входившему в ГК "Антипинскому НПЗ". В его уголовном деле – 150 томов. Якобы Мазуров, будучи владельцем "Антипинского НПЗ", оформляя кредит, ввел банкиров в заблуждение относительно финансового состояния предприятия. Получив заем, вывел средства на сторонние организации и присвоил.

Пострадавшая от побоев Юлия Мильштейн работала эскорт-моделью. На нее было совершено нападение, в ходе которого она получила несколько ножевых ранений.

По версии следствия, в 2015 году Мазуров якобы попросил тогдашнего гендиректора Антипинского НПЗ (входил в группу "Новый поток") Геннадия Лисовиченко разобраться с девушкой, которая якобы пыталась скомпрометировать его.

Обвиняемый вину не признавал.

Теги: Дмитрий Мазуров, приговор, АНПЗ, Юлия Мильштейн


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