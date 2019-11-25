Тюменский областной суд отказал экс-главе "Антипинского НПЗ" в "золотом парашюте" в $10 млн

Тюменский областной суд рассмотрел апелляцию на решение не платить "золотой парашют" скрывающемуся за границей экс-директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко, передает корреспондент Накануне.RU.

Ленинский райсуд Тюмени отказал Лисовиченко в выплате "золотого парашюта" в $10 млн. Теперь, как сообщает "РБКТюмень", аналогичное решение принял и областной суд.

Как сообщало Накануне.RU, бывшие топ-менеджеры АНПЗ Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовченко стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по заявлению главы "Сбербанка" Германа Грефа. Они подозреваются в хищении кредитных средств, выделенных на строительство завода в Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с ежегодным посланием, отметил, что все негативные события от смены собственника одного из флагманов областной экономики - Антипинского нефтеперерабатывающего завода, нивелированы.

"Завод работает и будет работать, а наше взаимодействие с его новыми собственниками носит абсолютно конструктивный характер. В конце концов, бизнес - это всегда риск. Эти риски влияют и на региональную экономику. Этого не избежать. Нужно всегда быть готовым активно реагировать на вызовы", - заявил Моор.