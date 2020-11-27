Экс-владельцу Антипинского НПЗ Мазурову предъявлено окончательное обвинение в растрате принадлежавших предприятию 473 млн

Сотрудники МВД закончили расследование уголовного дела владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Бизнесмену предъявлено обвинение в окончательной редакции в присвоении $29 млн "Сбербанка" и растрате 473 млн руб., принадлежавших входившему в ГК "Антипинскому НПЗ". Кроме того, ему вменяют организацию нападения, в результате которого тяжёлые травмы получила эскортница Юлия Мильштейн. Предприниматель вины ни по одному пункту не признает, сообщает "Ъ".

В его уголовном деле – 150 томов. Якобы Мазуров, будучи владельцем "Антипинского НПЗ", оформляя кредит, ввёл банкиров в заблуждение относительно финансового состояния предприятия. Получив заём, вывел средства на сторонние организации и присвоил. Эпизод с растратой защита считает "странным": по мнению адвокатов, если следовать логике следствия, получается, что бизнесмен украл сам у себя.

"Следствие считает, что в бытность хозяином завода наш подзащитный вместе с гендиректором НПЗ Геннадием Лисовиченко вывел на счёт некоего ИП 473 млн руб., - сказал защитник. – При этом данный ИП свои обязательства перед НПЗ не выполнил. Это и квалифицировано как растрата".

Если в этом случае и были допущены нарушения, то они относятся к гражданско-правовым отношениям и должны были рассматриваться в гражданском, а не в уголовном порядке, отмечают юристы.

Как сообщало Накануне.RU, бывшие топ-менеджеры "Антипинского НПЗ" Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовченко стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по заявлению главы "Сбербанка" Германа Грефа. Они подозреваются в хищении кредитных средств, выделенных на строительство завода в Тюменской области.