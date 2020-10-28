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Происшествия Тюменская область
Антипинский НПЗ, Новый поток, New Stream, Дмитрий Мазуров (2016) | Фото: накануне.ru

Экс-владелец Антипинского НПЗ Мазуров получил 18 месяцев заключения за неуважение к суду

Бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров получил на Британских Вергиннских Островах 18 месяцев заключения. Это, по данным "Ъ", стало реакцией на его неуважение к суду.

Такое наказание Мазуров получил перед окончанием расследования в России его "работы", уточняет издание. Верховный суд островного государства решил, что он проявил неуважение к правосудию, не раскрыв своим кредиторам из ВТБ все свои активы, на которые они могли бы обратить взыскание в счет долгов, составивших €69,6 млн и 3,1 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, бывшие топ-менеджеры "Антипинского НПЗ" Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовченко стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по заявлению главы "Сбербанка" Германа Грефа. Они подозреваются в хищении кредитных средств, выделенных на строительство завода в Тюменской области.

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Экс-владелец Антипинского НПЗ Мазуров получил 18 месяцев заключения за неуважение к суду

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Теги: Дмитрий Мазуров, Антипинский ГПЗ, арест, Британские Вергинские Острова



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