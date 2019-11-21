Грета Тунберг будет рада: Оксфордский словарь назвал словосочетание года

Лексикографическое отделение издательского отдела Оксфордского университета подводит итоги года и традиционно объявляет словосочетание года.

В этом году, как сообщает The New York Times, в шорт-лист "словосочетания" года вошли обороты, которые наверняка понравятся шведской активистке и школьнице Грете Тунберг (возможна и обратная связь – тема экологии и климата стала популярна благодаря Грете): "борьба с изменением климата" (climate action), "климатическое отрицание" (climate denial), "экологическая тревожность" (eco-anxiety), "вымирание" (extinction) и "стыд от полёта" (flight shame).

По словам редактора Оксфордского словаря Кэтрин Коннор Мартин, в этом году многие, если не все лексические единицы, с которыми работали ученые, были связаны с изменением климата.

В итоге словосочетанием года было объявлено "климатическое происшествие" или "климатическое ЧП" (climate emergency).

Ранее британский словарь английского языка Collins English Dictionary выбрал словосочетанием года "климатическую забастовку".