07 Сентября 2020
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Грета Тунберг (2019) | Фото:Twitter Греты Тунберг

Грета Тунберг будет рада: Оксфордский словарь назвал словосочетание года

Лексикографическое отделение издательского отдела Оксфордского университета подводит итоги года и традиционно объявляет словосочетание года.
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В этом году, как сообщает The New York Times, в шорт-лист "словосочетания" года вошли обороты, которые наверняка понравятся шведской активистке и школьнице Грете Тунберг (возможна и обратная связь – тема экологии и климата стала популярна благодаря Грете): "борьба с изменением климата" (climate action), "климатическое отрицание" (climate denial), "экологическая тревожность" (eco-anxiety), "вымирание" (extinction) и "стыд от полёта" (flight shame).

По словам редактора Оксфордского словаря Кэтрин Коннор Мартин, в этом году многие, если не все лексические единицы, с которыми работали ученые, были связаны с изменением климата.

В итоге словосочетанием года было объявлено "климатическое происшествие" или "климатическое ЧП" (climate emergency).

Ранее британский словарь английского языка Collins English Dictionary выбрал словосочетанием года "климатическую забастовку".

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Грета Тунберг будет рада: Оксфордский словарь назвал словосочетание года

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Теги: оксфордский словарь, словосочетание года, экология, изменение климата, грета тунберг



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