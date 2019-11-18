05 Сентября 2020
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Владимир Путин на встрече с жителями Екатеринбурга, 9 июля 2019 г. (2019) | Фото: kremlin.ru

Исследование: россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией

Симпатии жителей России к главе государства Владимиру Путину снизились.

По данным "Левада-центра", в настоящее время с симпатией к президенту РФ относятся 24% опрошенных против 32% в 2017 году. Такой же показатель был у Путина в октябре 2011 года перед болотными протестами.

30% респондентов не могут сказать о президенте ничего плохого, 8% – ничего хорошего, 15% настроены нейтрально или безразлично. Кроме того, 3% участников исследования испытывают антипатию и отвращение.

В целом позитивное отношение к Путину снизилось с 2017 года на 10 процентных пунктов до 32%, сообщают "Ведомости".

Ранее опросы ФОМ фиксировали падение рейтингов президента, правительства и "Единой России".

Принявшие участие в опросе россияне рассказали о том, кого хотели бы видеть президентом страны, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Первое место занял действующий глава государства Владимир Путин. Однако, если на выборах в 2018 г. его поддержали 76,69% избирателей, то сейчас в его поддержку высказались лишь 43% опрошенных.

В целом тренд поддержки действующего президента продолжает демонстрировать падение, примерно по проценту в месяц.

53% респондентов сообщили, что стали меньше доверять Владимиру Путину.

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Исследование: россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией

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Теги: Путин, россияне



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